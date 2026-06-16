Après la victoire des Bleus contre le Sénégal, c'est au tour de la Norvège d'Erling Haaland de faire son entrée en lice contre l'Irak (coup d'envoi minuit en France).
C'est fini à New York ! l'équipe de France commence bien avec une victoire 3-1 contre le Sénégal, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé.
Prochain match lundi, contre l'Irak (23h).
Et le but du 3-1 pour Kylian Mbappé ! quel chef d'oeuvre !
Mbaye réduit la marque pour le Sénégal
Bradley Barcola, entré quelques minutes plus tôt à la place d'Ousmane Dembélé, double le score pour les Bleus ! Ca fait 2-0.
BUT POUR LA FRANCE !
Kylian Mbappé trompe Edouard Mendy et délivre les Bleus ! 1-0
Mbappé s’effondre après un tacle de Mané dans la surface. La VAR intervient et refuse le pénalty.
L'équipe de France se procurent des occasions mais Michael Olise et Kylian Mbappé butent sur Edouard Mendy…
C'est reparti à New York !
C'est la pause à New York entre la France et le Sénégal (0-0).
Les Lions de la Teranga ont touché le poteau par Nicolas Jackson et auraient même pu marquer juste avant la pause par Ismaila Sarr.
La vidéo du poteau Nicolas Jackson juste avant la pause fraîcheur
Jackson trouve le poteau après une perte de balle de Mbappé 😱 Les Bleus ont eu très chaud sur cette accélération sénégalaise.
France - Sénégal, toujours 0-0.
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Après 25 minutes de jeu, place à la pause hydratation. Les Sénégalais semblent mieux dans ce début de match. Ils ont touché le poteau par Nicolas Jackson.
Après les hymnes nationaux, le coup d'envoi est donné entre la France et le Sénégal au MetLife Stadium de New York.
Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - P.Gueye, Camara, I.Gueye - I.Sarr, Jackson, Mané.
Pour le match face au Sénégal (coup d'envoi 21h), aucune surprise. Voici la composition :
Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé, Doué - Mbappé.
L'équipe de France fait son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 à 21h contre le Sénégal.
Voici tout ce qu'il faut savoir avant ce choc, avec notre article en intégralité ici.
Alors qu'il vient tout juste d'être licencié au lendemain de la défaite 5-1 de la Tunisie face à la Suède, le sélectionneur Sabri Lamouchi va être remplacé par l'expérimenté Hervé Renard, qui avait qualifié l'Arabie Saoudite pour le mondial 2026.
Sur la première action après son entrée en jeu, l'attaquant des Diables rouges Romelu Lukaku a égalisé (1-1) contre une Égypte très inspirée.
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Empate entre RI do Irã e Nova Zelândia para fechar a rodada de segunda-feira. 🤝#CopadoMundoFIFA
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