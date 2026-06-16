La vidéo du poteau Nicolas Jackson juste avant la pause fraîcheur

Jackson trouve le poteau après une perte de balle de Mbappé 😱 Les Bleus ont eu très chaud sur cette accélération sénégalaise.

France - Sénégal, toujours 0-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ pic.twitter.com/SuQub5fCWN

— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 16, 2026