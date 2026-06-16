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En directCoupe du monde 2026 : c'est terminé, la France s'impose face au Sénégal avec un doublé de Kylian Mbappé (3-1)

[REUTERS/Dylan Martinez]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce mardi, l'équipe de France a battu le Sénégal pour son entrée en lice (3-1). Avant cela, la nuit a été agitée avec notamment le remplacement de Sabri Lamouchi par Hervé Renard à la tête de la Tunisie. Suivez notre direct.
Dans l'autre match du groupe, la Norvège affronte l'Irak

Après la victoire des Bleus contre le Sénégal, c'est au tour de la Norvège d'Erling Haaland de faire son entrée en lice contre l'Irak (coup d'envoi minuit en France).

Alerte
Les Bleus s'imposent 3-1

C'est fini à New York ! l'équipe de France commence bien avec une victoire 3-1 contre le Sénégal, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. 

Prochain match lundi, contre l'Irak (23h). 

Alerte
OH QUEL BUT DE MBAPPE

Et le but du 3-1 pour Kylian Mbappé ! quel chef d'oeuvre !

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But pour le Sénégal

Mbaye réduit la marque pour le Sénégal

Alerte
ET DE 2 POUR LES BLEUS !

Bradley Barcola, entré quelques minutes plus tôt à la place d'Ousmane Dembélé, double le score pour les Bleus ! Ca fait 2-0.

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BUT POUR LA FRANCE !!!

BUT POUR LA FRANCE !

Kylian Mbappé trompe Edouard Mendy et délivre les Bleus ! 1-0

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LA VAR annule un pénalty pour les Bleus !

Mbappé s’effondre après un tacle de Mané dans la surface. La VAR intervient et refuse le pénalty.

Olise et Mbappé butent sur Mendy

L'équipe de France se procurent des occasions mais Michael Olise et Kylian Mbappé butent sur Edouard Mendy…

Alerte
Début de la seconde période !

C'est reparti à New York !

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C'est la pause, aucun but inscrit

C'est la pause à New York entre la France et le Sénégal (0-0).

Les Lions de la Teranga ont touché le poteau par Nicolas Jackson et auraient même pu marquer juste avant la pause par Ismaila Sarr.

Sur les réseaux
Le poteau de Nicolas Jackson en vidéo

La vidéo du poteau Nicolas Jackson juste avant la pause fraîcheur 

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Le Sénégal touche le poteau

Après 25 minutes de jeu, place à la pause hydratation. Les Sénégalais semblent mieux dans ce début de match. Ils ont touché le poteau par Nicolas Jackson.

Alerte
C'est parti !

Après les hymnes nationaux, le coup d'envoi est donné entre la France et le Sénégal au MetLife Stadium de New York.

Alerte
La composition du Sénégal

Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf - P.Gueye, Camara, I.Gueye - I.Sarr, Jackson, Mané.

Alerte
La composition des Bleus est connue

Pour le match face au Sénégal (coup d'envoi 21h), aucune surprise. Voici la composition :

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot - Olise, Dembélé, Doué - Mbappé.

France-Sénégal en approche

L'équipe de France fait son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 à 21h contre le Sénégal.

Voici tout ce qu'il faut savoir avant ce choc, avec notre article en intégralité ici.

Alerte
Hervé Renard remplace Sabri Lamouchi à la tête de la Tunisie

Alors qu'il vient tout juste d'être licencié au lendemain de la défaite 5-1 de la Tunisie face à la Suède, le sélectionneur Sabri Lamouchi va être remplacé par l'expérimenté Hervé Renard, qui avait qualifié l'Arabie Saoudite pour le mondial 2026. 

Romelu Lukaku offre le nul à la Belgique

Sur la première action après son entrée en jeu, l'attaquant des Diables rouges Romelu Lukaku a égalisé (1-1) contre une Égypte très inspirée. 

L'Iran et la Nouvelle-Zélande font match nul (2-2)
FootballCoupe du monde 2026Etats-Unis

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