Coupe du monde 2026 : qui est Maximus, ce petit chat qui prédit les résultats du mondial ?

Maximus, le chat de Bart De Wever, Premier ministre belge, a prédit une victoire de l’équipe de Belgique contre l’Égypte, ce soir à 21h.

La relève de Paul le poulpe ? Alors que les Diables rouges de Belgique entrent en lice dans cette Coupe du monde contre l’Égypte, le chat du Premier ministre belge prévoit déjà une victoire.

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Bart De Wever, on y voit le chat prédire une victoire de la Belgique lors de leur premier match de phase de poule.

Depuis le 11 juin, date de début de la compétition, Maximus a déjà vu juste à plusieurs reprises, avec notamment la victoire du Mexique contre l’Afrique du Sud, ainsi que le match nul entre les Pays-Bas et le Japon.

© Instagram @maximustp16

Bien que le Premier ministre belge ne soit pas fan de football, ses collaborateurs ont pris la décision de s’inspirer du célèbre Paul le poulpe, connu pour ses nombreux pronostics pendant la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud.

Pour rappel, le poulpe avait réalisé 12 pronostics justes sur les 14 tentés.