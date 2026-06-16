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Coupe du monde 2026 : les résultats complets des matchs du mardi 16 juin

Kylian Mbappé a inscrit un doublé. [REUTERS/Mike Segar]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France a battu le Sénégal (3-1) pour ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, sur la pelouse du MetLife Stadium de New York.

Groupe H

Arabie saoudite-Uruguay : 1-1

Groupe G

Iran-Nouvelle-Zélande : 2-2

Groupe I

France-Sénégal : 3-1

FootballCoupe du monde 2026Equipe de FranceProgramme TVSénégal

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