L’équipe de France a battu le Sénégal (3-1) pour ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, sur la pelouse du MetLife Stadium de New York.

Groupe H

Arabie saoudite-Uruguay : 1-1

Groupe G

Iran-Nouvelle-Zélande : 2-2

Groupe I

France-Sénégal : 3-1