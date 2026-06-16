L’équipe de France a battu le Sénégal (3-1) pour ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, sur la pelouse du MetLife Stadium de New York.
Groupe H
Arabie saoudite-Uruguay : 1-1
Groupe G
Iran-Nouvelle-Zélande : 2-2
Groupe I
France-Sénégal : 3-1
L’équipe de France a battu le Sénégal (3-1) pour ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, sur la pelouse du MetLife Stadium de New York.
Arabie saoudite-Uruguay : 1-1
Iran-Nouvelle-Zélande : 2-2
France-Sénégal : 3-1
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