France-Sénégal : «Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique», affirme le président de l’Assemblée nationale sénégalaise

À quelques heures de l'entrée en lice de l'équipe de France contre le Sénégal, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko, a déclaré : «Quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique».

Ce mardi, l’ancien Premier ministre du Sénégal et actuel président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko s’est exprimé sur le match opposant la France à son pays en phase de poules de la Coupe du monde 2026.

Selon lui, «ce n’est qu’un match de football, mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique». Interviewé par France 24 et RFI ce lundi, Ousmane Sonko abordait initialement des sujets tels que la crise politique, la gestion de la dette et la crise universitaire dans son pays.

Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise a ensuite été invité à donner son pronostic pour la rencontre France-Sénégal de ce mardi soir à la Coupe du monde 2026 : «Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais», avait-il dit en amont.

Il s’agit donc d’une référence explicite à l’origine africaine de plusieurs joueurs de l’équipe de France. Pour lui, la «configuration de l’équipe nationale française» est le symbole du dynamisme démographique de tout un continent, et doit pousser les Africains à «connaître» et «assumer» leur «valeur».

Des origines souvent pointées du doigt

L’origine des joueurs des Bleus est régulièrement commentée par certains, lors des compétitions internationales. En 2022, après leur finale de la Coupe du monde au Qatar contre les hommes de Didier Deschamps, les Argentins avaient entonné un chant raciste à leur égard.

«Ils jouent pour la France mais viennent tous d’Angola. C’est bien, ils savent courir, ce sont des trans comme ce pu**** de Mbappé. Sa mère est Nigériane (Franco-Algérienne, NDLR), son père est Camerounais, mais sur le passeport : français», pouvions-nous notamment entendre dans le refrain d’une chanson largement diffusée sur les réseaux sociaux.

En 2024, après leur victoire à la Copa America, plusieurs joueurs argentins avaient de nouveau interprété ce chant, poussant la FFF à saisir la FIFA et à déposer plainte «face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et aux droits humains».

Par ailleurs, la France est le pays de naissance le plus représenté à la Coupe du monde 2026 avec 99 joueurs qui y sont nés sur 1.248 sélectionnés. Les sélections avec le plus de binationaux français sont l’Algérie, Haïti, le Maroc et la République démocratique du Congo.