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«Heureux de défendre mon pays» : Luca Zidane impatient d’entamer la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie

Luca Zidane pourra compter sur le soutien de son père attendu dans les tribunes. Luca Zidane pourra compter sur le soutien de son père attendu dans les tribunes. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Gardien de l’équipe d’Algérie, Luca Zidane va faire ses débuts à la Coupe du monde 2026, dans la nuit de mardi à mercredi, contre l’Argentine, championne du monde en titre.

Le début d’une nouvelle aventure. Absente en Russie en 2018 et au Qatar il y a quatre ans, l’Algérie va faire ses débuts à la Coupe du monde 2026, dans la nuit de mardi à mercredi, avec un choc contre l’Argentine. Et pour tenter d’enrayer les assauts des coéquipiers de Lionel Messi, elle pourra compter sur son gardien Luca Zidane.

«Ce sera un très beau match»

Remis de sa blessure à la tête, l’un des fils de Zinedine est impatient d’entamer la compétition et de défendre les couleurs des Fennecs. «Je suis heureux d’être ici, de disputer cette Coupe du monde et de défendre mon pays. Ce sera un très beau match», a-t-il confié dans des propos rapportés par DZFoot.

Et le portier estime que cette équipe d’Algérie est capacité de rivaliser avec les champions du monde en titre, surtout s’ils se montrent solides sur le plan défensif. «On sait que ne pas encaisser de but est déjà un grand pas dans un match. Nous allons essayer d’être solides défensivement et, avec les qualités offensives que nous possédons, nous pourrons leur faire mal», a-t-il assuré, indiquant que lui et ses coéquipiers étaient «prêts physiquement et mentalement».

Luca Zidane a également fait part de son grand respect pour Lionel Messi. «Messi fait partie de l’élite. Jouer contre les meilleurs est quelque chose que nous recherchons depuis l’enfance. Mais le plus important reste de nous concentrer sur nous-mêmes», a-t-il insisté.

Les Bleus ont réalisé une vidéo destinée aux suiveurs de la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici comment prononcer les noms des joueurs de l’équipe de France (vidéo) Lire

Pour ce premier rendez-vous, le gardien de Grenade (Espagne) pourra compter sur le soutien de son glorieux père attendu dans les tribunes du Arrowhead Stadium (Kansas City). 

FootballCoupe du monde 2026Algérieluca zidane

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