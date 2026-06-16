Coupe du monde 2026 : voici comment prononcer les noms des joueurs de l’équipe de France (vidéo)

Avant leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026, ce mardi (21h), contre le Sénégal, les joueurs de l’équipe de France ont fait une vidéo pour expliquer comment bien prononcer leur prénom et nom.

Un tutoriel très pratique. L’équipe de France fera ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, contre le Sénégal au MetLife Stadium de New York. Et avant cette rencontre, les Bleus ont réalisé une vidéo destinée aux suiveurs de la compétition aux quatre coins du monde.

🎙️ Nos 2️⃣6️⃣ Bleus pour la Coupe du monde 2026 🇫🇷 pic.twitter.com/CuJ7euonWH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 14, 2026

Face caméra, les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps ont énoncé leur prénom et nom pour expliquer comment il faut le prononcer. Pour la majorité d’entre eux, il n’y avait pas trop de doutes, même s’il y a des subtilités pour certains comme Lucas Hernandez, puisqu’il faut prononcer le «S» de son prénom, Maghnes Aklouiche (le gh se prononce r) ou encore Michael Olise, qui est né et a grandi en Angleterre.

Jamais les derniers quand il s’agit de faire rire, Marcus Thuram et Rayan Cherki se sont eux amusés à prononcer leur patronyme avec un fort accent anglais. Sûrement parce que ce Mondial se dispute sur le continent américain.