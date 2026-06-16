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Coupe du monde 2026 : voici comment prononcer les noms des joueurs de l’équipe de France (vidéo)

Les Bleus ont réalisé une vidéo destinée aux suiveurs de la Coupe du monde 2026. Les Bleus ont réalisé une vidéo destinée aux suiveurs de la Coupe du monde 2026. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026, ce mardi (21h), contre le Sénégal, les joueurs de l’équipe de France ont fait une vidéo pour expliquer comment bien prononcer leur prénom et nom.

Un tutoriel très pratique. L’équipe de France fera ses débuts à la Coupe du monde 2026, ce mardi, contre le Sénégal au MetLife Stadium de New York. Et avant cette rencontre, les Bleus ont réalisé une vidéo destinée aux suiveurs de la compétition aux quatre coins du monde.

Face caméra, les 26 joueurs retenus par Didier Deschamps ont énoncé leur prénom et nom pour expliquer comment il faut le prononcer. Pour la majorité d’entre eux, il n’y avait pas trop de doutes, même s’il y a des subtilités pour certains comme Lucas Hernandez, puisqu’il faut prononcer le «S» de son prénom, Maghnes Aklouiche (le gh se prononce r) ou encore Michael Olise, qui est né et a grandi en Angleterre.

Les Bleus sont opposés au Sénégal pour leur premier match à la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : compositions, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et le Sénégal Lire

Jamais les derniers quand il s’agit de faire rire, Marcus Thuram et Rayan Cherki se sont eux amusés à prononcer leur patronyme avec un fort accent anglais. Sûrement parce que ce Mondial se dispute sur le continent américain.

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