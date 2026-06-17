Coupe du monde 2026 : l’incroyable record que Cristiano Ronaldo peut battre pendant la compétition

Cristiano Ronaldo s’apprête à participer à son 6e Mondial à l’occasion de l’entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde 2026, ce mercredi (19h), contre la RD Congo.

Encore un peu plus dans la légende ? A 41 ans, Cristiano Ronaldo s’apprête à disputer le 6e Mondial de sa carrière à l’occasion de l’entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde 2026, ce mercredi, contre la RD Congo. Comme un certain Lionel Messi. Et le quintuple Ballon d’or peut une nouvelle fois marquer l’histoire du football avec un record inédit.

S’il venait à trouver le chemin des filets pendant la compétition, l’attaquant portugais deviendrait le premier joueur à marquer dans six éditions différentes, lui qui avait inscrit son tout premier but en Coupe du monde contre l’Iran lors de la phase de groupes du Mondial 2006 organisé en Allemagne (2-0). Il avait ensuite marqué un but en Afrique du Sud en 2010, tout comme au Brésil quatre ans plus tard, puis à quatre reprises en Russie en 2018 et encore un seul but au Qatar en 2022.

Au total, Cristiano Ronaldo a inscrit huit buts en Coupe du monde, tous lors des phases de poules. Il n’a en effet encore jamais trouvé la faille lors de la phase à élimination direct. Et cette 23e édition sera la dernière occasion pour «CR7» pour enfin y parvenir. Mais il faudra que le Portugal, qui affrontera ensuite l’Ouzbékistan (23 juin) et la Colombie (28 juin), se hissent au moins en 16e de finale.