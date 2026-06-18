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Boxe : un combattant écossais meurt après une chute en Thaïlande

Colin Cairney est décédé dans un hôpital en Thaïlande des suites d’un terrible accident survenu sur l’île de Phuket. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Colin Cairney, boxeur écossais, est décédé à seulement 22 ans après une très grave chute en Thaïlande alors qu’il était dans un tuk-tuk à Phuket.

Le monde du Noble art est en deuil. Colin Cairney, un boxeur professionnel écossais de 22 ans, est décédé dans un hôpital en Thaïlande des suites d’un terrible accident survenu sur l’île de Phuket. 

Invaincu en carrière avec dix victoires en dix combats, il s’est retrouvé en soins intensifs après avoir subi une grave blessure à la tête à la suite d’une chute en tuk-tuk. Le chauffeur du véhicule emmenait Cairney vers un distributeur de billets pour qu’il retire de l’argent et paie la course. Sa tête a alors heurté le sol, entraînant une grave blessure.

le scénario d’une agression écarté

Inconscient et en sang, Colin Cairney a été transporté à l’hôpital, où il est décédé après de longues heures de coma.

Selon des médias britanniques, le scénario d’une agression a été écarté après l’analyse des images de vidéosurveillance. Le conducteur du tuk-tuk pourrait toutefois être poursuivi pour conduite négligente ayant entraîné la mort et non-assistance à personne en danger.

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«Colin n’est pas juste un membre de notre club, il est de la famille, peut-on lire dans un message poignant, a écrit son club, 1314 Boxing Club sur Instagram. C’est quelqu’un qui représente énormément pour beaucoup de gens. Sa présence, son caractère et les souvenirs que nous partageons resteront avec nous pour toujours. Il n’y a pas de mots pour décrire une perte comme celle-là.»

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