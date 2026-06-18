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Coupe du monde 2026 : le sélectionneur de l’Ouzbékistan est l’un des mieux payés de la compétition, plus que Didier Deschamps

Fabio Cannavaro perçoit quatre millions d'euros par an à la tête de l'équipe d'Ouzbékistan. Fabio Cannavaro perçoit quatre millions d'euros par an à la tête de l'équipe d'Ouzbékistan. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sélectionneur de l’Ouzbékistan, l’ancien défenseur italien Fabio Cannavaro est l’un des techniciens les mieux de payés de la Coupe du monde 2026, plus que Didier Deschamps avec l’équipe de France.

Le sélectionneur de l’Ouzbékistan est bien connu des amateurs de ballon rond. Il s’agit en effet de Fabio Cannavaro, champion du monde avec l’Italie en 2006 et Ballon d’or la même année. Âgé de 52, l’ancien défenseur a été nommé en octobre dernier, succédant à Timour Kapadze qui avait réussi l’exploit de qualifier les « Loups blancs» pour le premier Mondial de leur histoire. Avec un salaire à rendre jaloux la majorité des sélectionneurs présents à la Coupe du monde 2026.

Carlo Ancelotti, sélectionneur le mieux rémunéré

Alors que l’aventure de l’équipe ouzbek a mal commencé de l’autre côté de l’Atlantique avec une défaite contre la Colombie (3-1), l’ancien capitaine de la Squadra Azzurra est l’un des techniciens les mieux payés de la compétition. D’après le site spécialisé Finance Football, il toucherait quatre millions d’euros par an. Des émoluments supérieurs à ceux perçus par Didier Deschamps avec l’équipe de France (3,8 millions d’euros).

Seule une poignée de sélectionneurs toucheraient plus que lui, à savoir Carlo Ancelotti avec le Brésil (10 millions d’euros), Julian Nagelsmann avec l’Allemagne (7 millions d’euros), Mauricio Pochettino avec les Etats-Unis (6 millions d’euros) et Thomas Tuchel avec l’Angleterre (5,8 millions d’euros).

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Après des débuts encourageants avec cette équipe d’Ouzbékistan, Fabio Cannavaro reste sur trois défaites consécutives avant d’affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo (23 juin) et la République démocratique du Congo (28 juin).

Le Top 10 des sélectionneurs les mieux payés

1. Carlo Ancelotti : 10 millions d’euros avec le Brésil

2. Julian Nagelsmann : 7 millions d’euros avec l’Allemagne

3. Mauricio Pochettino : 6 millions d’euros avec les Etats-Unis

4. Thomas Tuchel : 5,8 millions d’euros avec l’Angleterre

5. Fabio Cannavaro : 4 millions d’euros avec l’Ouzbékistan

-. Roberto Martinez : 4 millions d’euros avec le Portugal

7. Didier Deschamps : 3,8 millions d’euros avec la France

8. Ronald Koeman : 3 millions d’euros avec les Pays-Bas

-. Marcelo Bielsa : 3 millions d’euros avec l’Uruguay

10. Jesse Marsch : 2,5 millions d’euros avec le Canada

-. Javier Aguirre : 2,5 millions d’euros avec le Mexique

-. Gustavo Alfaro : 2,5 millions d’euros avec le Paraguay

FootballCoupe du monde 2026SalaireOuzbékistan

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