Coupe du monde 2026 : le père de Lionel Messi souffre «d’un problème de santé assez grave»

Le père de Lionel Messi souffrirait d’un problème de santé assez grave, qui expliquerait les larmes de l’attaquant argentin après son premier but contre l’Algérie à la Coupe du monde 2026.

Ses larmes ne sont pas passées inaperçues. Auteur d’un triplé lors de la victoire de l’Argentine contre l’Algérie à la Coupe du monde 2026 (3-0), Lionel Messi est apparu avec les yeux rougis après son premier but. Interrogé sur cette émotion à la fin de la rencontre, l’octuple Ballon d’or a reconnu avoir pleuré mais il est resté très évasif.

Eduardo Feinmann @edufeiok , sobre la salud del padre de Lionel Messi: "Tiene un problema bastante grave, no está bien".



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Ospic.twitter.com/METiOukpTD — Radio Mitre (@radiomitre) June 17, 2026

«Ça n’avait rien à voir avec le football. J’ai traversé quelques jours difficiles et compliqués», avait confié celui qui est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, à égalité avec l’Allemand Miroslav Klose (16 buts).

En réalité, «La Pulga», qui fêtera, mercredi prochain (24 juin), ses 39 ans, s’inquièterait pour l’état de santé de son père Jorge (68 ans), qui est également son agent, selon journaliste argentin. «Cela concerne son père. Son père ne va pas bien sur le plan de la santé. Il ne va pas bien. Depuis un certain temps déjà. Quand je dis "un certain temps", je parle de plusieurs mois, depuis l’année dernière déjà», a déclaré Eduardo Feinmann sur Radio Mitre.

«Son père, Jorge Messi, souffre d’un problème de santé assez grave. Et cette semaine, justement, certaines situations ont aggravé un peu plus son état de santé, et Leo Messi souffre de cette situation sur le plan personnel», a ajouté le journaliste.

Et c’est dans ce contexte, loin d’être évident à gérer, que Lionel Messi va poursuivre la compétition et la préparation du prochain match de l’Albiceleste, prévue lundi soir, contre l’Autriche.