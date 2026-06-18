Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : un caméraman violemment taclé par un joueur lors d'Ouzbékistan-Colombie

Luis Diaz a inscrit un but contre l'Ouzbékistan. [REUTERS/Eloisa Sanchez]
Par CNEWS
Publié le

Lors du match Ouzbékistan-Colombie (1-3) dans la nuit de mercredi à jeudi, un caméraman a été violemment taclé par un défenseur.

Plus de peur que de mal. Mercredi lors du match entre la Colombie et l'Ouzbékistan (3-1) à la Coupe du monde 2026, Abdukodir Khusanov, défenseur ouzbek, a fauché deux personnes sur un tacle : le Colombien Luis Diaz et un caméraman présent sur le bord du terrain.

La scène s’est déroulée à la 34e minute de jeu, le défenseur central de Manchester City, passé par le RC Lens, a déboulé pour stopper le joueur du Bayern Munich. Mais dans son élan, Khusanov a emporté l’ailier mais aussi le pauvre caméraman qui est tombé au sol avec sa caméra.

Alors qu’il se tenait la jambe gauche, il a été pris en charge par l’équipe médicale, et le match a ensuite repris son cours. 

Lionel Messi a lâché quelques larmes après son premier but contre l'Algérie à la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le père de Lionel Messi souffre «d’un problème de santé assez grave» Lire

Les Colombiens se sont imposés 3-1 face à l'Ouzbékistan entraîné par le champion du monde 2006 avec l'Italie, Fabio Cannavaro.

Coupe du monde 2026FootballOuzbékistanColombie

À suivre aussi

Lionel Messi a lâché quelques larmes après son premier but contre l'Algérie à la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : le père de Lionel Messi souffre «d’un problème de santé assez grave»
Coupe du monde 2026 : comment une entreprise française a conquis les stades américains avec ses pelouses
Coupe du monde 2026 : quel est le bilan de la première journée de la phase de poules ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités