Coupe du monde 2026 : un joueur de la Côte d’ivoire soupçonné de paris sportifs truqués

Elye Wahi, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’ivoire, a été récemment entendu par la police pour corruption sportive.

Une affaire en plein Mondial. Le quotidien The Athletic a révélé que la Ligue de football professionnel a porté plainte contre X pour corruption sportive et escroquerie en bande organisée. Et cela concerne Elye Wahi, international ivoirien, qui aurait reçu un carton jaune volontaire lors d'un match du championnat de France.

L’instance a confirmé les révélations du quotidien sur cette ouverture d’enquête sur des suspicions de matches truqués. La LFP affirme avoir «été alertée par ses partenaires spécialisés dans la surveillance des marchés de paris sportifs de mouvements atypiques constatés à l'international», indique-t-elle dans un communiqué.

Interdit de match au Canada

L’avertissement en question aurait été reçu par le joueur de l’OGC Nice lors d’une rencontre entre Nice et Metz le 17 mai dernier. Wahi avait été averti pour une semelle sur Sadibou Sané au niveau du poteau de corner messin à la 35e minute de jeu. La LFP a par la suite averti le Service Central des Courses et Jeux de la Police nationale, l'Autorité Nationale des Jeux ainsi que la Fédération Française de Football, avant de finalement porter plainte.

De son côté la Fédération ivoirienne de football a réagi ce jeudi. «À ce jour, la FIF n’a été officiellement saisie d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant, peut-on lire sur le communiqué. Dans cette période particulièrement délicate, la FIF apporte tout son soutien au joueur et lui réaffirme sa confiance. Elye Wahi demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d’Ivoire.»

🚨COMMUNIQUÉ 🚨



La FIF apporte des précisions concernant Elye Wahi



La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations publiés dans la journée de ce mercredi 17 juin 2026 concernant l’international ivoirien Elye Wahi.



À ce jour, la… pic.twitter.com/4z2Ah22vHW — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 18, 2026

A noter que le joueur ne pourra pas se rendre au Canada pour disputer le deuxième match des Eléphants, ce samedi soir à Toronto, contre l’Allemagne. «La FIF informe également que le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada, peut-on lire aussi. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe.»