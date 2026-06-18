Cyclisme : un jeune espoir de 16 ans meurt après avoir percuté un camion à l’entraînement

Âgé de seulement 16 ans, un jeune cycliste irlandais est décédé, en début de semaine, après avoir violemment percuté un camion à l’entraînement.

Il allait fêter ses 17 ans dans quelques jours. Un jeune cycliste irlandais est tragiquement décédé, en début de semaine, après avoir violemment percuté un camion pendant un entraînement, a rapporté l’Irish Independant. D’après les premiers éléments, Shane O’Brien circulait sur son vélo de contre-la-montre à Waterford lorsqu’il a heurté le véhicule qui était stationné sur le bord de la route.

Alors qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame, le jeune homme a succombé sur le coup après avoir été gravement touché à la tête et au cou. Frère cadet de Liam O’Brien, membre de l’équipe de développement de Lidl-Trek et qui participait au Tour d’Italie Espoirs avant de rejoindre sa famille en urgence en Irlande, le jeune homme était considéré comme l’un des plus grands espoirs du cyclisme. Et sa disparition a profondément affecté sa formation Cams Majaco.

«Shane était un coureur talentueux qui avait un bel avenir devant lui et était un jeune homme bon, doux et positif. Nous avons été honorés de l’avoir comme membre de l’équipe et il restera à jamais dans nos cœurs», a réagi l’équipe britannique sur son compte Instagram.

La Fédération irlandaise de cyclisme a également été très choquée et attristée par la mort de Shane O’Brien, qui avait remporté de nombreuses compétitions cyclistes nationales et internationales et qui était reconnu pour sa détermination ainsi que sa gentillesse.