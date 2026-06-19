Coupe du monde 2026 : les députés norvégiens effectuent le «Viking row» en plein Parlement (vidéo)

Le Parlement norvégien a fait parler de lui ce jeudi 18 juin. En pleine période de Coupe du monde, les députés ont repris la «Viking row», la chorégraphie des supporters de la sélection.

Les Vikings au Parlement norvégien. En pleine séance parlementaire, les députés ont repris le «Viking row», des supporters, où l’objectif est de mimer les rameurs vikings, mais cette fois-ci… sur les bancs de leur Assemblée.

Après leur victoire contre l’Irak lors de la première journée de la phase de poules (4-1), les supporters de la Norvège ont pu chanter et célébrer à leur manière en réalisant cette chorégraphie viking.

Le président de la séance a donné des coups de maillet et les députés ont commencé à imiter les rameurs pendant quelques secondes. Avant leur départ pour les États-Unis, les joueurs et le staff norvégien avaient réalisé une photo en tenue traditionnelle de viking.

🇳🇴 Mondial-2026: au parlement norvégien, les députés ont entonné jeudi le chant des rameurs, en mimant le geste de l'aviron, en soutien à leur équipe de football qui participe au Mondial ⤵️ pic.twitter.com/4t0QG7oWDe — Agence France-Presse (@afpfr) June 19, 2026

Les joueurs peuvent désormais compter sur leur Parlement pour les encourager dans cette Coupe du monde. 30 ans après leur dernière participation, l’engouement est à son paroxysme en Norvège.

Pour rappel, l’équipe de Norvège affrontera les Bleus le 26 juin prochain pour la dernière journée de la phase de poules.