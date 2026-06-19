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US Open 2026 : voici le montant que touchera le vainqueur cette année

Wyndham Clark occupe, pour l'heure, la tête du classement de l'US Open. [MIKE MULHOLLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Débuté le 18 juin, l’US Open réunit 156 golfeurs en quête d’un titre mythique. Le 21 juin, un seul soulèvera le trophée… et empochera un chèque colossal. Mais de quel montant sera cette récompense ?

Ils étaient 156 au départ, mais un seul inscrira son nom au palmarès. À l’occasion de l’US Open de golf, disputé du 18 au 21 juin sur le parcours de Shinnecock Hills Golf Club, à Long Island (Etat de New York), les meilleurs joueurs de la planète se disputent l’un des trophées les plus prestigieux de la saison. 

 
 

Pour cette 126ᵉ édition, le vainqueur repartira avec un chèque de 4,5 millions de dollars. L’enveloppe totale mise en jeu par la United States Golf Association atteint 22,5 millions de dollars.

La prime promise au champion est identique à celle attribuée lors du Masters disputé en avril. Quant au prize money global, il dépasse les 20,5 millions de dollars distribués lors du PGA Championship en mai.

Un tournoi bien plus rémunérateur qu’à ses débuts

L’évolution est spectaculaire lorsqu’on la compare aux débuts du tournoi. En 1895, lors de la toute première édition de l’US Open, le vainqueur n’avait empoché "que" 150 dollars, soit l’équivalent d’environ 6.000 dollars aujourd’hui après prise en compte de l’inflation.

Rory McIlroy est devenu le 4e joueur à réussir le doublé au Masters d'Augusta.
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La compétition se déroule sur quatre tours, du jeudi 18 au dimanche 21 juin. Lors de l’édition 2025, remportée par J. J. Spaun, le lauréat avait touché un chèque de 4,3 millions de dollars.
 

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