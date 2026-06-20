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Coupe du monde 2026 : le programme complet des matchs du dimanche 21 juin

L'Espagne n'aura pas le droit à l'erreur pour son 2e match à la Coupe du monde 2026 contre l'Arabie saoudite. L'Espagne n'aura pas le droit à l'erreur pour son 2e match à la Coupe du monde 2026 contre l'Arabie saoudite. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La rencontre entre la Tunisie et le Japon, ce dimanche, sera le 1.000e match de l’histoire de la Coupe du monde. Dans les autres matchs au programme, l’Espagne affronte notamment l’Arabie saoudite.

Groupe E

2h : Equateur-Curaçao sur beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe F

6h : Tunisie-Japon sur beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe H

18h : Espagne-Arabie saoudite sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

Groupe G

21h : Belgique-Iran sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via Canal+)

FootballCoupe du monde 2026Programme TVEspagneTunisie

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