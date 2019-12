«Star Wars» : on a vu «L'ascension de Skywalker», l'ultime volet de la saga réalisé par J. J. Abrams

L'attente touche enfin à sa fin pour les fans de «Star Wars». L'ultime volet de la saga, «L'ascension de Skywalker», sort ce mercredi 18 décembre et marque les adieux de toute une génération de héros.

Quarante-deux ans après «Un nouvel espoir», premier volet (enfin, on se comprend) de la saga Star Wars imaginée par George Lucas, le réalisateur J. J. Abrams, de retour après l'épisode VII «Le Réveil de la Force» qui avait cartonné au box-office, clôt définitivement la lutte de la Résistance contre l’Empire et le Premier Ordre. L’aventure se déroule un an après les événements de l’épisode VIII.

Malgré la mort de son maître Luke Skywalker (Mark Hamill), et aidée de Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac), Chewbacca (Joonas Suotamo) et du droïde C-3PO, (Anthony Daniels), l’orpheline Rey (Daisy Ridley) part traquer Ben Solo, alias Kylo Ren (Adam Driver), devenu Suprême Leader à la place de Snoke, et qui prétend connaître la vérité sur ses parents. Mais avant cela, on découvre dès les premières scènes du film que la jeune pilote suit un entraînement intense sous le regard bienveillant de son nouveau maître Jedi : la célèbre princesse Leia promue Générale Organa.

Un hommage émouvant aux anciens

Au fil de leurs aventures, les jeunes héros rencontrent de nouveaux personnages comme Zorii Bliss, scélérate masquée de la planète Kijimi qui n'est pas tendre avec Poe, la guerrière Jannah, ou encore l'alien Babu Frik qui sera d'une grande aide pour la Résistance qui combat les forces du Mal.

How Kerri Russell disappeared into the mysterious, faceless role of Zorii Bliss in #TheRiseofSkywalker https://t.co/Qg6hYMQeo5 #StarWars pic.twitter.com/XFKfumnMhA — Calgary Herald (@calgaryherald) 17 décembre 2019

Que les fans de la première heure, en proie à une certaine nostalgique, se rassurent. Le long-métrage voit la résurrection attendue de l’empereur Palpatine, laissé pour mort dans «Le retour du Jedi» en 1983. Mais aussi la présence à l’écran – grâce à un montage habile de prises de vues archivées – de Carrie Fisher, disparue en 2016, et de l’inoubliable Lando Calrissian que l'on retrouve aux commandes du Faucon Millenium comme au bon vieux temps. Ce personnage est apparu pour la première fois dans la saga dans «L'Empire contre-attaque», en 1980.

Une épopée pleine d’action

Comme tout événement de cet acabit, le final divisera les fans. En témoigne le dernier épisode de la saison 8 de «Game of Thrones» qui a provoqué la colère de milliers de spectateurs. Difficile de satisfaire aussi bien les puristes de «Star Wars» qui suivent l'épopée depuis plus de quatre décennies, et les plus jeunes qui ont découvert ce phénomène de la pop culture par le prisme de Rey et Kylo.

Si certains pourront regretter quelques écueils concernant le récit, l'abondance d'intrigues qui rendraient le propos totalement incompréhensible pour quiconque n'aurait relu le guide «Star Wars, de A à Z», et des protagonistes qui manquent parfois de panache, cette aventure intergalactique, à la fidélité assumée à la trilogie d’origine, n’en demeure pas moins une belle conclusion – certes convenue – offrant son lot de combats aériens, de duels au sabre laser et de maîtrise de la force. Si l’influence de Disney plane sur la franchise, J. J. Abrams signe un long-métrage dense, qui réussit le tour de force de clore de manière logique l’arc narratif des neuf épisodes principaux, et réunit séquences d'action visuellement sublimes, humour et émotion.

Disney joue les prolongations

Avant même la sortie de «L'ascension de Skywalker» qui devrait récolter, selon les experts, plus de 200 millions de dollars dès son premier week-end d'exploitation aux Etats-Unis et au Canada, la firme aux grandes oreilles a annoncé trois nouveaux films sur l’univers Star Wars à partir de 2022, à compter d'un long-métrage tous les deux ans. Mais les Jedi susciteront-ils encore l’intérêt du public malgré l’absence de ses personnages emblématiques ? A cause d'une surexploitation, «Star Wars» ne se transformera-t-il pas, à terme, comme un énième blockbuster sans réelle surprise ?

En attendant, les fans qui ne pourraient faire le deuil de cette saga, peuvent suivre la série «The Mandalorian» diffusée actuellement sur le nouveau service de streaming de Disney. Deux autres programmes sont en projet : l'un sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi, incarné par Ewan McGregor, l'autre sur les héros du film «Rogue One» (2016) qui sera disponible en 2021.