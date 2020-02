César 2020 : Découvrez la bande annonce de la 45e cérémonie avec Florence Foresti

En forme et en souplesse, Florence Foresti animera la prochaine cérémonie des César qui se tiendra le 28 février, salle Pleyel, à Paris. Et si sa prestation est aussi hilarante que ce clip dans lequel elle se met en scène en body, on risque de passer un bon moment.

Elle n'a pas froid aux yeux, et elle le prouve encore une fois en draguant ouvertement John Travolta.

Dans cette bande annonce des César dévoilée par la chaîne Canal+, qui diffusera en direct et en clair la soirée, la comédienne Florence Foresti joue le rôle de Jessie, prof de body-building, à l'origine incarnée par l'actrice Jamie Lee Curtis dans le long-métrage «Perfect» (1985), de James Bridges. Une séance d'aérobic restée dans les annales.

En 2016, l'humoriste avait déjà joué le rôle de maîtresse de cérémonie et avait enfilé collants et tunique pour promouvoir cette grand-messe du cinéma français. Elle s'était glissée dans la peau de Jennifer Beals et avait rejoué la célèbre scène de l'audition extraite du film «Flashdance» d'Adrian Lyne, sorti en 1983. Dans les rôles des jurés incrédules, on retrouvait Valérie Lemercier, Cécile de France, Antoine de Caunes et Edouard Baer.