Confinement : La fête du court-métrage devient la fête du court... à la maison

Confinement oblige, la Fête du court-métrage, prévue à l'origine dans toute la France, se tient jusqu'au mardi 31 mars, et change ses habitudes avec une nouvelle version, baptisée La fête du court…à la maison.

En un temps record, les organisateurs de ce rendez-vous du 7e art ont trouvé une solution pour ne pas être obligés d’annuler l’événement comme des centaines d’autres depuis que le gouvernement a notamment appelé à la fermeture des salles de cinéma.

Gratuite et accessible à tous, cette programmation spéciale La fête du court... à la maison, comprend une sélection de films adaptés à un jeune public, des courts-métrages destinés aux adultes, une thématique «Ici et maintenant», ainsi que le format «Femmes d’hier et d’aujourd’hui», qui se compose de six vidéos réalisées par des femmes comme Alice Guys et Ariane Label.

Les cinéphiles intéressés peuvent s’inscrivent sur le site de l’événement ou via les réseaux sociaux, et télécharger tout le contenu - environ sept heures de programme - à regarder seul ou en famille.