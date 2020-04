Dans une vidéo de Cédric Klapisch, les danseurs de l'Opéra de Paris confinés remercient les soignants

Dans une vidéo mise en ligne ce jeudi 16 avril, et réalisée par Cédric Klapisch, les danseurs de l’Opéra de Paris ont souhaité remercier l’ensemble du personnel soignant. Un hommage tourné avec grâce en plein confinement.

«Cette initiative spontanée est le fruit de (la) volonté (des artistes) d’exprimer leur profonde gratitude et leur soutien à tous ceux qui travaillent avec courage pour nous protéger», a expliqué la prestigieuse institution sur son compte officiel Twitter.

Dans cette vidéo de plus de quatre minutes supervisée par l’auteur de «L’auberge espagnole» et de «Deux moi», les danseurs virevoltent seuls, en couple, ou avec leurs enfants qui chahutent, dans le salon ou la cuisine qui font office de salle de répétition en cette période de confinement.

Ils reprennent «La danse des chevaliers» du ballet «Roméo et Juliette» par Sergeï Prokofiev. «La musique illustre trois émotions que tout le monde, où qu’il soit, ressentait face à cet ennemi invisible : peur, espoir et enfin une volonté de lever la tête et de surmonter cette situation dystopique», précise l’Opéra de Paris.