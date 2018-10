Planète+ fête ses 30 ans avec une programmation d'exception tout au long du mois d'octobre

Une pionnière. En 1988, le groupe Canal+ lançait la première chaîne ­thématique entièrement consacrée au documentaire : Planète.

Trente ans plus tard, rebaptisée depuis Planète+, elle s’est imposée comme la chaîne découverte de référence, diffusée en France et à l’international dans plus de vingt-cinq pays. Pour célébrer son anniversaire, Planète+ propose trente documentaires inédits, à découvrir tout au long du mois d’octobre, des productions originales, des avant-premières, des acquisitions internationales, mais aussi une sélection de films coups de cœur du public.

Le meilleur de l’ADN de la chaîne

Cette programmation exceptionnelle d'une incroyable diversité a été conçue autour des quatre fondamentaux historiques de Planète+ :

- «Le monde en mouvement», qui porte un regard original et éclairé sur la France et l’étranger (on partira notamment à la découverte des fusions culinaires de huit grands chefs cuisiniers venus d'ailleurs dans Planète chefs le lundi 8 octobre à 20h55, et sur le front des nouveaux combats pour l'écologie dans Green Cops le 8 octobre à 22h45…) ;

- «Enquête d’Histoire», qui pose un ­regard moderne sur les événements (comme les rapports qu'entretiennent les chefs d'Etats avec l'art et les artistes dans Les présidents et l’art dimanche 7 à 20h55, ou au travers de cent ans d'histoires héroïques dans Ewan Mc­Gregor Mission RAF jeudi 11 octobre à 22h20 qui voit l'acteur et son frère pilote prendre les commandes d'appareils mythiques de la Royal Air Force…) ;

- «Un monde d’avance», qui interroge de manière optimiste notre futur (la vie professionnelle de nos enfants dans Nous demain mercredi 10 octobre à 22h45, ou une plongée inédite dans cette merveille de la nature qu'est l'organisme humain avec Les secrets du corps ­humain vendredis 12 et 19 octobre à 20h55…) ;

- «Partir avec», qui donne un point de vue curieux et bienveillant sur l’ailleurs (auprès d'un passionné qui s'est donné pour mission de constituer une encyclopédie des reptiles et des amphibiens dans Tra­queur de serpents dimanche 7 octobre à 17h15, ou encore en découvrant les moeurs animalières dans Males VS Femel­­les les 9, 10 et 11 octobre à 17h45…).

Un festival d'immanquables, à l’instar de la série Energy Observer, l'odyssée pour le futur, qui fait embarquer les ­téléspectateurs à bord du premier ­navire autonome du même nom, propulsé à l’hydrogène et aux énergies renou­velables (épisodes 1 et 2, diffusés ­mercredi 10 octobre à 20h55).

[INEDIT] Mercredi 10 octobre, montez à bord d'@energy_observer le premier navire autonome propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables. Une belle aventure vous attend ! ENERGY OBSERVER bientôt disponible sur @myCANAL pic.twitter.com/itBC8zkXMJ — PLANÈTE+ (@PlanetePlus) 1 octobre 2018

A noter que cette programmation anniversaire sera également disponible pendant trente jours sur myCANAL.