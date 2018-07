La série de George Clooney «Catch-22» sera diffusée sur Canal+

Actuellement en tournage, Catch-22, la mini-série portée par George Clooney, doit être diffusée en France sur Canal+.

Si la série devrait être disponible dans les prochains mois sur platefome Hulu, la chaîne française a acquis les droits des six épisodes pour leur diffusion dans l'Hexagone. Channel 4 et Sky Italia doivent également la diffuser, respectivement en Angleterre et en Italie.

Ce drame satirique suit les aventures du pilote de bombardier américain John Yossaria pendant la Seconde Guerre mondiale, prêt à tout pour se faire passer pour fou et se faire réformer de l'Air Force américaine. Quitte à multiplier les missions les plus dangereuses.

La série tire son histoire burlesque du roman de l'auteur américain Joseph Heller, de 1961. L'œuvre est particulièrement plébiscitée par les antimilitaristes américains, à l'époque de la guerre du Vietnam, pour son portrait caustique et vigoureusement critique de l'armée et de ses règles hiérarchiques.

Le livre avait déjà été adapté au cinéma par Mike Nichols en 1970, avec Alan Arkin (le grand-père de Little Miss Sunshine) dans le rôle titre.

Kyle Chandler doit tenir le rôle du Colonel Cathcart. © Christopher Polk / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Un show qui signe le retour de George Clooney à la télévision, près de vingt ans après son succès dans «Urgences». Producteur de la série, l'acteur de 57 ans occupe le rôle du général Scheisskopf. D'abord annoncé pour tenur le rôle du Colonel Cathcart, il a laissé sa place, quelques mois avant le tournage, à Kyle Chandler pour pouvoir passer derrière la caméra et réaliser deux des épisodes.

Néanmoins, les fans de George Clooney devront s'armer de patience : si aucune date n'a encore été annoncée pour la diffusion du show, la fin du tournage a déjà dû être repoussé après un accident de voiture impliquant la star.