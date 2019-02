Killing Eve : la très attendue saison 2 du thriller avec Sandra Oh s'offre un premier trailer excitant

Saluée par la critique en 2018, la série Killing Eve dévoile les premières images de sa saison 2 avec une bande-annonce des plus alléchantes.

Le captivant thriller promet encore de nous donner des frissons. Golden Globes 2019 de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour son rôle d'espionne, Sandra Oh (Grey's Anatomy) alias Eve, se montre visiblement toujours aussi obsédée par la tueuse professionnelle Villanelle, brillamment incarnée par Jodie Comer.

(Attention spoilers). Après leur sanglante confrontation en fin de saison 1 – Eve avait donné un coup de couteau à Villanelle qui avait pris la fuite dans les rues de Paris – les voici de nouveau dans un brûlant jeu de chat et de la souris.

«Je crois bien que je l’ai tuée» dit Eve dans la bande-annonce de la saison 2, tandis que Villanelle se remet visiblement de ses blessures dans un hôpital. «Parfois quand on aime quelqu’un on fait des choses folles» prononce quant à elle Villanelle. La mystérieuse tueuse à gages psychopathe n’a manifestement rien perdu de son sang froid face à la mort, en particulier quand il s’agit de la donner. Et lorsqu’un homme lui demande candidement pourquoi elle a besoin d’un couteau, elle lui répond le plus naturellement du monde : «pour te poignarder». La vidéo fait ensuite monter la tension (sexuelle) entre les deux héroïnes en les dévoilant l’une et l’autre de chaque côté d’une porte.

S'ouvrira-t-elle ? Réponse le 7 avril sur BBC America, et le 8 avril sur MyCanal où, en attendant, on peut (re)voir la très addictive saison 1.