«Chambers», la série avec Uma Thurman, débarque le 26 avril sur Netflix

Ce vendredi 26 avril, Netflix lancera la série «Chambers» avec l'actrice Uma Thurman.

Composée de dix épisodes, «Chambers», qui se destine à un public de jeunes adultes, embarque la star de «Pulp Fiction» dans un thriller aux accents horrifiques. Uma Thurman y donne notamment la réplique à Sivan Alrya Rose, une jeune actrice portoricaine très prometteuse.

L’histoire est celle de Sasha, 17 ans, qui depuis qu’elle a subi une greffe de cœur ne cesse d’avoir des visions de la donneuse, dont certaines particulièrement effrayantes. Les relations qui s’installent entre elle et les parents de la défunte (incarnés par Uma Thurman et Tony Goldwyn) deviennent de plus en plus malsaines...

La créatrice de la série Leah Rachel souhaitait explorer «une part intime de sa féminité au travers de ses héroïnes, deux lycéennes très différentes : Sasha, une Amérindienne working class, et Becky, une blanche de bonne famille, aux destins liés par une transplantation cardiaque» explique Uma Thurman pour Le Figaro Madame.

«Elle prenait un risque avec cette histoire centrée sur des filles, et j’avais envie de la soutenir en tant qu’actrice et coproductrice», confie l'actrice fétiche de Quentin Tarantino. «Et même si je préfère les drames purs et durs au genre fantastique, je trouve intéressante la manière dont elle l’utilise comme cheval de Troie pour aborder des sujets plus profonds. Comme la condition des Amérindiens ou le fanatisme.»