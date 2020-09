Vidéo : Omar Sy de dévoile dans la bande annonce de la série «Lupin»

Netflix vient de mettre en ligne la première bande annonce de «Lupin», la nouvelle série française de la plate-forme de streaming, avec Omar Sy dans le rôle d’Assane Diop, gentleman cambrioleur.

Cette fiction librement inspirée de l’œuvre de Maurice Leblanc est attendue en janvier 2021 précise Netflix, avec la mise en ligne des 5 épisodes de la première partie. La bande annonce révèle peu d’informations sur la trame de l’histoire, si ce n’est que le personnage incarné par Omar Sy, Assane Diop, explique avoir hérité de «richesses incroyables, de ressources inépuisables» d’une personne qui est entrée dans sa vie et – et c’est plus intriguant – «de plusieurs vies pour en profiter». «J’ai hérité d’un livre qui est bien plus qu’une histoire», conclu-t-il.

Aux côtés d’Omar Sy au générique de Lupin, les téléspectateurs retrouveront plusieurs visages connus dont des grands noms du cinéma tels que Nicole Garcia, Ludivine Sagnier, ou encore Hervé Pierre. Clothilde Hesme, Shirine Boutella, Soufiane Guerrab et Antoine Gouy seront également présents à l’écran.

Les trois premiers épisodes de cette première saison seront réalisés par Louis Leterrier, qui a déjà collaboré avec Netflix pour la série Dark Crytal : le temps de la résistance (récemment annulée après une seule saison), et les deux suivants par Marcela Said (Narcos Mexico).