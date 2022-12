Le spectacle de Noël du Moulin Rouge fait salle comble

Chaque année, le Moulin Rouge organise un spectacle de Noël. Une soirée féérique pour les spectateurs comme pour la troupe du cabaret.

Ce vendredi pour la représentation du spectacle de Noël, l’établissement a fait salle comble. CNEWS a pu s’immiscer dans les coulisses du Moulin Rouge, qui tiendra sa production jusqu’au 3 janvier prochain à Paris.

Après deux années de pandémie, le public est de retour en grand nombre et l’iconique cabaret est presque en permanence complet et ce pour le plus grand bonheur de Jean-Victor Clerico, directeur général du Moulin Rouge.

«Sur la fin de l’année on retrouve notre fréquentation habituelle pour le cabaret», se réjouit-il avant de poursuivre, «nous avons quasiment toutes nos dates complètes à l’heure actuelle pour les dernières semaines de l’année».

UN NOËL FÉÉRIQUE AU MOULIN ROUGE

Pour les danseuses du cabaret qui se produisent lors des fêtes de Noël, le retour d’un public en grand nombre adoucit l’éloignement avec les proches. A quelques minutes d’entrer en scène et lors des dernières retouches maquillage et coiffure, Mathilde Tutiaux confie que l’ambiance est «extrêmement chaleureuse et ça nous permet de retrouver l’esprit de famille, parce que l’on passe tous Noël au Moulin Rouge».

Le spectacle commence et les numéros s’enchaînent. Parmi eux, le célèbre French cancan, une danse à la musique iconique qui fascine toujours autant. Le constat est sans appel : «C’est féérique tout simplement», explique une spectatrice. Pour une autre, le Moulin Rouge a «embelli les joies de Noël».

