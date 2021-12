Nice : un homme assène 30 coups de couteau à sa victime

Après une rixe qui a éclaté entre deux SDF à Nice (Alpes-Maritime) mercredi 8 décembre dans la soirée, l’un d’eux a été hospitalisé dans un état grave après avoir reçu une trentaine de coups de couteau.

Malgré un rapide transfert vers l’hôpital, le pronostic vital de la victime était engagé après avoir été poignardé à plus de 30 reprises. «Ce que l’on sait concernant la victime, c’est que cette dernière est entre la vie et la mort (…) Cela montre la violence avec laquelle ces deux SDF se sont combattus» a expliqué Bruno Bartocetti, Secrétaire national unité SGP Police FO délégué à la zone Sud, sur CNEWS.

L’auteur présumé, un ressortissant marocain âgé de 39 ans en situation irrégulière et déjà connu des services de police, a été interpellé. Via un tweet publié jeudi 9 décembre, le maire de Nice a rendu hommage aux forces de l’ordre et a appelé à la plus grande fermeté pour l’agresseur dans cette affaire.

«Merci à la Police Nationale qui a interpellé l’auteur. La police municipale de Nice dispose d’images de la rixe. En situation irrégulière, cet individu n’a rien à faire en France. Qu’il soit jugé puis expulsé au plus vite», a commenté Christian Estrosi sur Twitter.

A l’aide des nombreuses caméras de surveillance présentes dans la ville, l’enquête qui a été ouverte devra déterminer les motifs de cette violente attaque.