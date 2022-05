Refus d'obtempérer : une course-poursuite sur 60 km entre un chauffard et des policiers

À la suite d’un refus d’obtempérer, un trentenaire a effectué une course-poursuite avec les policiers sur 60 kilomètres entre Toulon (Var) et Marseille (Bouches-du-Rhône) dans la nuit de samedi à dimanche, avant de terminer sa course folle dans un feu tricolore.

Peu avant minuit ce samedi, dans un quartier de Toulon, une patrouille de la BAC a repèré un individu, à bord d'un véhicule, correspondant au profil d’un homme recherché. Les policiers ont voulu contrôler ce dernier mais il a pris la fuite.

Une course-poursuite s’est alors engagée, il est entré sur l’autoroute en direction de Marseille. Il a détruit les barrières de péage à son passage et a roulé à vive allure pendant plus de 60 kilomètres, avec des pointes à plus de 200 km/h.

«Les refus d’obtempérer aujourd’hui constituent une vraie difficulté en France. Il y en a un toutes les 20 minutes. Il faut vraiment traiter ce problème différemment car aujourd’hui, on se rend compte que les individus sont prêts à prendre tous les risques. Parfois, c’est juste pour un défaut de permis de conduire ou un défaut d’assurance», a analysé Rudy Manna, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police, sur CNEWS.

A l’entrée de Marseille, d’autres policiers ont dressé une herse. A son passage, les pneus de son véhicule ont éclaté et l’individu a fini encastré dans un feu tricolore. L’homme, âgé de 37 ans, n’a pas été blessé mais un fort taux d’alcoolémie a été dépisté sur le fuyard par les forces de l’ordre.

En garde à vue, le trentenaire a reconnu les faits. Il a été libéré et sera jugé d’ici quelques semaines.