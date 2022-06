Homicides : dans quels départements sont-ils les plus fréquents ?

Près de 5.000 homicides ont été recensées en France entre 2016 et 2021. Les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent que certains départements sont plus concernés que d'autres.

En 5 ans, de 2016 à 2021, 4.983 personnes ont été victimes d'homicides en France. Les données révélées ce jeudi 30 juin par le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) montrent que tout le territoire français n'est pas touché de la même manière.

D'après l'analyse du SSMSI, la répartition territoriale est «plutôt homogène» en ce qui concerne les homicides intrafamiliaux. Mais ce n'est plus le cas pour ceux qui sont commis hors cadre familial. Dans ces cas-là, les aires urbaines, le sud du pays et les Outre-mer sont plus touchés.

La Guyane, département le plus touché

Entre 2016 et 2021, la moyenne pour l'ensemble du territoire français était de 1,2 homicide pour 100.000 habitants. La Guyane, qui est le département le plus concerné, affiche un taux largement supérieur, avec 11,2 homicides pour 100.000 habitants sur la même période.

Viennent ensuite la Guadeloupe (6,4), la Martinique (4,8) puis la Haute-Corse (3,8), la Corse-du-Sud (3,3), les Bouches-du-Rhône (2,7) et les Pyrénées-Orientales (2).

A l'autre extrémité du classement, les départements les moins concernés sont également plus ruraux : la Lozère, le Lot et le Jura ont respectivement enregistré 0,2 et 0,4 homicide pour 100.000 habitants.