Vaucluse : une élève placée en garde à vue après avoir menacé de mort sa professeure

Après avoir été exclue de cours ce mardi pour un oubli de matériel, une élève de 16 ans a menacé de mort sa professeure devant toute la classe dans le lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras (Vaucluse).

Un nouveau fait de violence verbale contre un membre de l’Éducation nationale. Mardi dernier, dans le lycée professionnel Victor Hugo de Carpentras (Vaucluse), une élève âgée de 16 ans a menacé de mort sa professeure après avoir été exclue du cours pour un oubli de matériel.

«C’est une fille qui n’avait pas sa tablette. La professeure lui a dit “tant que tu ne l’as pas, tu es virée de mon cours“. La fille a pété un plomb, elle est partie en insultant la professeure : “je vais la tuer“. Elle n’est pas comme ça d’habitude, c’est dommage que ce soit parti loin pour rien», a témoigné une camarade de classe au micro de CNEWS.

Interpellé par des policiers, l’élève a passé la nuit en garde à vue. «Elle a juste dit “je vais la tuer“ comme ça mais je ne pense pas qu’elle va vraiment la tuer... Ça ne va pas faire une Samuel Paty je pense, c’était une expression», a expliqué un autre élève.

A l’inverse, d’autres témoins ont remis en cause l’attitude de la jeune femme. «Il y a un respect à avoir, il y a des limites, on ne menace pas et encore moins de mort pour des choses bêtes comme ça», a regretté une dernière élève pour CNEWS.

Le rectorat, qui condamne toute forme de violences, a indiqué que la lycéenne a été exclue temporairement dans l’attente du prochain conseil de discipline. Parallèlement, l’adolescente a reçu une convocation : elle sera jugée en janvier prochain devant le tribunal pour enfants.