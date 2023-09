Brétigny-sur-Orge : un homme roué de coups pour avoir demandé à des jeunes de rouler prudemment

Un homme a été agressé par deux individus samedi après-midi devant un centre commercial de Brétigny-sur-Orge, dans l’Essonne, après leur avoir fait une remarque.

Il venait simplement faire ses courses avec sa compagne, et a été violemment agressé. Ce samedi après-midi, un homme d’une cinquantaine d’années a été roué de coups devant un centre commercial de Brétigny-sur-Orge, par deux individus.

L’altercation a éclaté après que la victime a fait une remarque à deux individus sur un deux-roues leur signalant qu’ils roulaient dangereusement avec leur scooter. Les deux suspects se sont alors énervés et ont commencé à se battre avec le quinquagénaire, rapidement projeté au sol. La bagarre a été filmée et postée sur les réseaux sociaux, et on voit plusieurs passants tenter de séparer les trois hommes.

Selon les informations du site Actu17, la victime est un agent administratif de l’IGPN, la police des polices, qui était hors-service au moment des faits.

Au vu de ses blessures, souffrant de douleurs au visage et aux côtes, une incapacité totale de travail (ITT) de 15 jours lui a été délivrée. Les deux agresseurs ont pris la fuite mais ont rapidement été identifiés par les forces de l’ordre. Selon le Parisien, un des individus a été interpellé samedi soir, et son complice, militaire au 1er régiment d’infanterie de Sarrebourg, en Moselle, s’est présenté dimanche soir au commissariat local, et a été rapatrié en Essonne.