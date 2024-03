«J’ai besoin de ma voiture» : plusieurs véhicules désossés dans un parking parisien, les propriétaires atterrés

Plusieurs voitures ont été vandalisées dans un parking résidentiel du 13e arrondissement de Paris. Devenues de véritables épaves, les voitures ciblées sont toutes de grandes marques. Une bande organisée en serait à l'origine et les riverains sont très inquiets.

Une désagréable surprise. Pierre, un octogénaire habitant à Paris, a découvert que sa voiture avait entièrement été désossée dans la nuit de dimanche à lundi. Il a témoigné au micro de CNEWS.

«La gardienne m’a prévenu que mon véhicule avait été déshabillé. C’est ennuyeux car c’est une voiture dont j’ai besoin. J’ai 80 ans et c’est compliqué», a expliqué le propriétaire désabusé, qui ne peut que constater les dégâts.

Les voleurs s’attaquent à des voitures de grandes marques et récupèrent des parties facilement démontables, coûtant cher à la revente. Le plus souvent, il s'agit de parechocs, de phares ou encore de capots moteurs.

Ces opérations sont courantes et sont effectuées sur commande par des bandes organisées. Au total, sept voitures ont été endommagées dans ce parking privé du 13e arrondissement. Une situation inquiétante pour les habitants.

«C’est choquant, pour nous qui habitons ici. On a des badges, c’est sécurisé mais en fin de compte, on voit qu’il y a des gens qui entrent et qui démolissent», a confié une résidente.

Pour l’heure aucun suspect n’a été appréhendé, l’enquête poursuit son cours.