Ces retraités qui disent non à l'illectronisme

L'illectronisme concerne près d'un français sur quatre. Pour vaincre cet illettrisme numérique, certains retraités ont décidé de prendre le train du numérique.

Environ 23% des Français ne sont «pas à l'aise avec le numérique», déclarant ne jamais naviguer sur Internet ou bien difficilement, selon une étude CSA sur l'«illectronisme», l'illettrisme numérique.

Ce taux s'élève à 58% chez les personnes de 70 ans et plus. Il s'agit d'«une nouvelle forme de fracture sociale», selon Philippe Marchal, président du syndicat de la presse sociale, qui a souhaité, en commandant cette étude, «sensibiliser» et «permettre une prise de conscience de l'opinion et des pouvoirs publics».