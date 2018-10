Avis aux gourmands qui prennent le train dans les prochains jours, la SNCF organise l'opération «Chefs de gare» jusqu'au 14 octobre.

Le principe : de grands chefs s'installent en plein coeur des gares de France et préparent leurs meilleurs plats, avec des produits locaux, pour le plus grand plaisir des voyageurs. À Lille, ce sont les Chefs Marc Meurin et Camille Delcroix qui ont cuisiné.