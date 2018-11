Dans le nord de la France, on profite jusqu'au bout du soleil

Certes, il fait beau dans le nord de la France, mais les températures restent assez basses en ce début de mois de novembre. Qu'importe, les touristes profitent de la Toussaint pour se reposer et découvrir la région.

Avec ce ciel azur, on se croirait loin, très loin de la France. Mais si on regarde bien, les détails ne trompent pas : les pulls, la capuche, et les gros manteaux sont de sortie. À côté de Calais, il fait 11 degrés, mais cela n'empêche pas d'apprécier les beautés de la côte d’Opale.

En vacances ou en week-end prolongé, les touristes en profitent, notamment dans les centres de vacances, ne serait-ce que pour les piscines (chauffées et couvertes évidemment), histoire de replonger en été.