«J’ai été très clairement visé» pour le «gilet jaune» Jérôme Rodrigues, blessé à l'oeil

Figure du mouvement des «gilets jaunes» Jérôme Rodrigues a été touché à l’œil samedi place de la Bastille. Pour CNEWS, il revient sur cet incident.

«Ça se passe en un éclair de seconde. J’entends une grenade qui me pète au bas des pieds et je me prends un truc dans l’œil. On était qu’une dizaine, on ne faisait rien, moi je filmais. J’ai été très clairement visé. Bien sûr que je vais porter plainte.»

En fin d'après-midi, la préfecture de police a annoncé sur Twitter que la police des polices avait été saisie «afin que soient établies les circonstances dans lesquelles cette blessure est intervenue».