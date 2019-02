Loi Santé : quel sera le rôle des assistants médicaux ?

Agnès Buzyn présente son projet de loi Santé. Elle veut encourager le travail collectif des médecins libéraux, par exemple, dans des maisons de santé notamment.

La ministre voudrait aussi qu'ils se consacrent uniquement aux soins en leur proposant les services d'un assistant médical. 4.000 assistants médicaux seraient ainsi formés d'ici à 2022.

Quel serait leur rôle ? Dans la maison de santé d'Indre et Loire, ces nouveaux soignants sont attendus avec beaucoup d'impatience. Et pour cause, le nombre de patients explose avec la désertification médicale.