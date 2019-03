Champs-Elysées : les nouvelles fontaines divisent les Parisiens

Six nouvelles fontaines viennent d'être installées sur le rond point des Champs-Elysées et font débat auprès des Parisiens, certains étant peu convaincus par l’esthétisme du projet qui tranche avec l'architecture parisienne classique.

Conçues pour 6,3 millions d'euros et financées entièrement par le mécénat, elles remplacent d'anciennes fontaines qui ne fonctionnaient plus depuis vingt ans et sont habillées de branches lumineuses qui s'éclaireront la nuit.

Imaginées par les designers Erwan et Ronan Bouroullec, les fontaines seront inaugurées le 21 mars prochain par la maire de Paris Anne Hidalgo.