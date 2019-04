Nord : de nouvelles subventions pour ceux qui s'offrent une trottinette électrique

Les collectivités françaises développent de plus en plus d'aides financières pour soutenir les mobilités douces et durables.

C'est notamment le cas à Marcq-en-Baroeul (Hauts-de-France), où des subventions vont être accordées aux habitants qui achèteront une trottinette électrique à partir du 1er mai prochain.

La ville envisage de rembourser un quart du prix d'achat, à condition que les administrés signent une charte de bon usage et s'offrent un engin qui ne dépasse pas les 25 km/h.

Un seul problème subsiste : pour l'instant, tant que la loi Mobilité n'est pas votée, les trottinettes électriques ne sont pas encore reconnues dans la législation.