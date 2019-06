Les sportifs ont investi les quais de Seine

Les Parisiens affectionnent particulièrement les quais de Seine. Devenu piéton, cet espace est apprécié pour sa beauté et son accessibilité. De plus en plus d’habitants de la capitale les réinvestissent pour leurs exercices quotidiens.

Avec l’arrivée des beaux jours, ils sont nombreux à venir s’entraîner dans ce cadre idyllique. Certains font même appel à un coach pour de meilleurs résultats.

Une présence que les commerçants apprécient et qui leur permet d’élargir leur clientèle.