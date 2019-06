IDF : plus de 10.000 cyclistes franciliens prêts à «converger» à Paris

Plusieurs milliers de cyclistes sont attendus à Paris, ce dimanche 2 juin, à l'occasion de la «Convergence francilienne» organisée par l'association Mieux se déplacer à bicyclette (MDB).

Très tôt ce dimanche matin, plusieurs milliers de cyclistes se sont donc regroupés pour «converger» vers le centre de Paris. Plus de cent départs étaient prévus dans toute l'Ile-de-France tout au long de la matinée, le long de grands parcours depuis Mantes-la-Jolie (78), Plaisir (78), Meaux (77), Cergy (95), Arpajon (91), Melun (77) ou encore Pontault-Combault (77) ou encore Paris (75).

Ce dernier parcours – au départ de la place Gambetta (20e) à 9h – traversera tous les arrondissements en colimaçon pour finir devant l'Hôtel de ville de Paris (4e), où se retrouveront tous les cyclistes franciliens. Tous se rendront ensuite sur l'esplanade des Invalides (7e) pour partager un pique-nique géant autour du village d'arrivée.

«Participer à la Convergence, c’est montrer à vos élus combien vous aimez le vélo et surtout combien il est nécessaire d’aménager la ville pour lui faire plus de place», peut-on lire dans un communiqué de l'association MDB.

Pour elle, l'organisation de cet événement familial, complètement gratuit et ouvert à tous ceux qui pratique le deux-roues pour le plaisir, pour le travail ou comme moyen de transport régulier est un moyen de sensibiliser les élus à l'explosion du nombre de cyclistes franciliens et de les pousser à adapter en conséquence leur politique.

Une demande toujours plus forte de la part des Parisiens et des Franciliens en général, qui sont de plus en plus nombreux à préférer ce mode de transport pour se déplacer et qui espèrent bien être entendus, moins d'un an avant les élections municipales de 2020.