Les mariages issus des rencontres sur Internet durent plus longtemps

Et si l'amour était une question d’algorithmes ? Selon une étude universitaire américaine et anglaise, les mariages issus de rencontres sur Internet dureraient plus longtemps.

Selon elle, le risque d'une rupture d'un couple marié est 25% inférieur, si le couple s'est rencontré en ligne.

Lorsqu'ils s'inscrivent sur un site, les utilisateurs soignent leur profil : goûts, aspirations, passions, ils renseignent précisément ce qu'ils recherchent.

Contrairement à une rencontre traditionnelle où la première impression porte sur le physique, celles sur Internet seraient finalement ... plus authentiques.

Aux Etats-Unis, les applications cartonnent et sont même devenues la source numéro 1 de rencontre. En France, le concept est également bien implanté mais n'a pour le moment pas le même succès.