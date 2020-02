Combien de temps survit le coronavirus ?

Quel est le temps de survie du coronavirus sur une poignée de porte ? Des pièces de monnaie ? Ou encore l’écran de votre smartphone ?

Comme toutes les infections qui se transmettent par gouttelettes, on peut attraper le virus via un contact entre les mains de personnes infectées mais aussi via les surfaces fréquemment touchées. Comme la barre du métro ou le bouton de l'ascenseur par exemple.

Une étude réalisée par des chercheurs allemands, conclut que ces virus peuvent persister sur les surfaces jusqu’à 9 jours. Les basses températures et l’humidité de l’air pouvant prolonger leur durée de vie.

Si le virus reste donc longtemps présent sur les objets, le risque de contamination si on est en contact avec eux est en revanche très faible