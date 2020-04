Baccalauréat 2020 : la conférence de presse de Jean-Michel Blanquer en intégralité

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a tenu ce matin une d’une conférence de presse.

Jean-Michel Blanquer a annoncé qu’il ne serait pas possible cette année de garantir la tenue d’épreuves écrites au regard des conditions sanitaires. Par conséquent, l’ensemble des épreuves du Brevet des collèges et du Baccalauréat général, technique et professionnel seraient validées en contrôle continu.