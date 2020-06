Toulouse : un incendie ravage 7 appartements, 17 blessés

Un incendie impressionnant s'est déclenché dans un immeuble de Toulouse, mardi 23 juin, détruisant 7 appartements et blessant 17 personnes, dont une grièvement.

C'est un bâtiment du quartier Borderouge, dans le nord de Toulouse, qui a été en proie aux flammes, rapporte La Dépêche du Midi. Les pompiers sont finalement parvenus à maîtriser les flammes mais des opérations de sécurisation ont eu lieu toute la nuit. Certains habitants de l'immeuble ont déjà pu regagner leurs logements, mais d'autres doivent attendre que des travaux soient réalisés.

Incendie dans une résidence au nord de #Toulouse, des évacuations en cours, une trentaine de pompiers sont sur place https://t.co/gp58DRR1WL pic.twitter.com/P5i8NSxBXg — La Dépêche 31 (@ladepeche31) June 23, 2020

Quant aux blessés, l'un d'entre eux a été pris en charge en urgence absolue. «Le feu était très virulent à cause de la chaleur et du vent», a confirmé Sébastien Vergé, directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) au quotidien régional. Ainsi, environ 60 pompiers ont été envoyés sur place pour maîtriser l'incendie et trois d'entre eux ont même été blessés.

Une enquête a été ouverte par la sûreté départementale pour déterminer l'origine de l'incendie. Mais pour le moment, la thèse accidentelle semble la plus probable.