« C'est quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière tellement forte » : le témoignage poignant d'un malade du Covid-19

«J'ai été très malade et j'ai perdu mon meilleur ami avec qui j'ai été contaminé dans la même réunion professionnelle », témoigne le communiquant, contaminé le 4 mars dernier.

«C'est quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière tellement forte, tellement inattendue, et surtout qui dure (...) On est le 15 novembre et je dors encore tous les après-midis».

Le malade explique avoir «fait une embolie pulmonaire» et avoir souffert de séquelles gastriques et neurologiques. Il estime que les médecins «apprennent en marchant».

