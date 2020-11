Coronavirus : l'épidémie a fait basculer des milliers de Français dans la pauvreté

Les conséquences de l'épidémie de coronavirus sont dramatiques pour certains Français. Une partie de la population a basculé dans la pauvreté et lutte pour s'en sortir. Un phénomène déploré par les associations, comme ici en Haute-Garonne.

Plusieurs milliers de Français n'auraient jamais imaginé se retrouver dans une telle situation. Et pourtant, les conséquences du Covid-19 sont parfois extrêmement compliqués. A l'image de Nadine Fernandez en Haute-Garonne qui a vu la station essence de sa famille faire faillite. Désormais, c'est au Secours Populaire qu'elle et ses proches doivent se rendre pour pouvoir se nourrir.

Ce centre aidait auparavant 124 personnes. A présent, il vient au secours de deux fois plus de personnes. Une situation précaire constatée également par l'antenne toulousaine du Secours Catholique. Selon les bénévoles, les aides exceptionnelles mises en place par le gouvernement ne suffisent plus et les associations estiment que la crise sanitaire a fait basculer un millions de Français dans la pauvreté. C'est au total plus de 10 millions de personnes qui vivraient sous le seuil de pauvreté en France.