Convention citoyenne pour le climat : les tensions montent

Lundi 7 décembre, cinq ministres présenteront les orientations retenues sur la Convention citoyenne à leurs membres. Des annonces qui interviennent dans un contexte tendu entre le gouvernement et les membres de la Convention.

A l’heure où le travail des 150 citoyens de la convention s’achève, Emmanuel Macron a en effet haussé le ton : «J’ai 150 citoyens, je ne vais pas dire que parce qu’ils ont écrit un truc, c’est la bible, le coran ou que sais-je. Ils n’avaient pas d’autres mandats que celui que je leur ai donné», s’est-il indigné.

En juin dernier, le président de la république s’était pourtant engagé à reprendre 147 des 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. A cette époque, Emmanuel Macron disait vouloir reprendre «sans filtre» 146 des propositions de la convention destinées à atteindre une baisse d’au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Plusieurs membres de la convention craignent aujourd’hui un détricotage de leurs propositions.

«Sur les 146 mesures on a vu des débats dans les ministères avec des prises de position qui allaient à l’encontre de nos mesures. Sur la publicité on a dit non mais c’est trop compliqué de toucher à ce secteur, sur l’aérien aussi, alors que nous ce qu’on propose c’est pas de le mettre à plat mais de l’aider à se transformer», analyse Mélanie Blanchetot, membre de la Convention citoyenne pour le climat.

Sur internet, une pétition pour «sauver la convention» a été lancée par son garant. Elle a déjà recueilli plus de 331.000 signatures.