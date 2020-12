Violences : quelle stratégie face aux «Black Blocks» ?

Samedi 5 décembre, lors de la manifestation contre la loi sécurité globale, les forces de l’ordre ont une nouvelle fois été prises à partie tout au long de la journée. Face aux Black Blocks ils ont appliqué leur stratégie de maintien de l’odre.

Attaqués par des jets de projectile, gendarmes et policiers se replient dans un premier temps et s’unissent pour faire front. Faire preuve de résilience est une stratégie pour éviter tout débordement et protéger la sécurité des forces de l’ordre.

Quand la situation dégénère, la brigade de répression des actions violentes tente de repousser les manifestants. Si les affrontements continuent dans la soirée alors que les manifestants pacifiques ont quitté les lieux, des grenades lacrymogènes sont lancées et certains individus interpellés pour ramener le calme et mettre fin à la manifestation.