Coronavirus : «aucun effet indésirable grave» observé depuis le début de la vaccination

Quatre jours après le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid en France, l'Agence du médicament (ANSM) a publié ce jeudi un premier point de situation sur la surveillance des vaccins. «Aucun effet indésirable grave et/ou inattendu n’a été observé», indique-t-elle.

Seuls quelques effets secondaires bénins ont été signalés par certains établissements pour personnes âgées où la vaccination a déjà eu lieu, comme des «douleurs» au point d'injection et de la «fatigue», indique un communiqué de l'agence.

«Ces effets indésirables non graves sont mentionnés dans la notice» du vaccin, développé par les laboratoires Pfizer et BioNTech, rappelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

L'établissement public précise que cette surveillance renforcée des vaccins contre le Covid-19 va se poursuivre, et concernera à partir de la semaine prochaine «de nouveaux établissements qui débuteront les vaccinations». L’ANSM «pourra communiquer à tout moment si un signal de sécurité est identifié», explique-t-elle, c'est-à-dire si des structures de vaccination lui remontent des effets indésirables graves ou inattendus.

Selon le site web CovidTracker, 332 personnes en France ont reçu une dose de vaccin Pfizer/BioNTech depuis le début de la campagne de vaccination. Un lent démarrage comparé aux autres pays, par exemple l'Allemagne (plus de 130.000 personnes vaccinées depuis samedi), qui suscite de nombreuses critiques.